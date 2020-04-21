Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Италии побило рекорд

Рим, 21 апреля. Свыше 2,7 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели за сутки в Италии. Об этом говорится в сообщении службы гражданской обороны.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекций в стране составляет около 190 тысяч человек. В понедельник этот показатель равнялся 181 случаю. Отмечается, что показатель числа зараженных заметно снижается, а количество выздоровевших от коронавируса побило рекорд. За сутки 434 пациента погибли, общее количество летальных случаев в Италии равно 24 648 человек.

Напомним, в Италию были направлены российские военные медики для помощи официальным властям в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. В Минобороны РФ сообщили, что здоровье российских военных, прибывших в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, непрерывно контролируется

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, ранее рассказал о «странностях» заболевания. По его словам, у него на протяжении 10 дней наблюдалась высокая температура и сильный кашель. После того, как у журналиста подтвердился коронавирус, его немедленно перевели в инфекционное отделение. В этот момент «как будто нажали на кнопку» и Кудинову полегчало.