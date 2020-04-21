Новак назвал причину падения цены на фьючерсы WTI

Москва, 21 апреля. Страны-участницы сделки ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией с падением цен на фьючерсы WTI и имеют возможности для реагирования в случае необходимости, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования», — сказал Новак.

Министр призвал не драматизировать ситуацию с падением цены фьючерса на нефть WTI в мае. Новак объяснил, что коллапс котировок WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, отсутствием спроса и проблемами с хранилищами.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью», — подчеркнул министр.

Напомним, 20 апреля впервые в истории стоимость американской нефти WTI упала ниже нуля. Причиной стали опасения инвесторов, что на фоне пандемии коронавируса переполнятся нефтехранилища.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что средства вкладчиков российский банков в безопасности, так как у государства достаточно ресурсов, чтобы выполнять свои обязательства даже в текущей ситуации низких цен на нефть.