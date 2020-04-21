Карантинная закупка. Московский район Петербурга. ФАН-ТВ

Ежедневно корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Московский район Санкт-Петербурга является крупнейшей территориальной единицей Северной столицы, он играет важную роль «южных ворот города», здесь расположены завод Электросила, Крыловский государственный научный центр и, конечно же, аэропорт Пулково.

Давайте узнаем, как обстоят дела с продуктами и ценами на них в одном из самых густонаселенных районов Петербурга.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: