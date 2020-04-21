Британские ученые назвали сроки тестирования вакцины от COVID-19 на людях

Лондон, 21 апреля. Британские ученые приступят к испытаниям вакцины от коронавируса на людях в четверг, 23 апреля. Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Тестовое применение препарата пройдет в Оксфорде, где данное средство было разработано.

«Я рад объявить, что мы выделяем 20 миллионов фунтов стерлингов оксфордским специалистам на финансирование клинических испытаний. И я рад сообщить, что вакцины начнут испытываться на людях уже с этого четверга», — сказал Хэнкок.

Он также добавил, что полноценное использование вакцины начнется сразу, «как это будет возможно», передает Kp.ru.

Кроме того, власти Соединенного Королевства выделили 22,5 фунта стерлингов на клинические испытания вакцин в Imperial College в Лондоне.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано свыше 129 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали более 17 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщили о гибели британского бас-гитариста Мэттью Селигмена, который аккомпанировал Дэвиду Боуи и Шинейд О’Коннору. Музыкант умер в Лондоне от осложнений, вызванных коронавирусом, передает «Мир 24».

Пандемия пневмонии COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас эпицентры эпидемии находятся в Европе и США.