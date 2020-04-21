Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился наголо

Грозный, 21 апреля. Президент Чечни Рамзан Кадыров в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо.

По словам политика, он последовал заветам предков. Видеообращение главы республики на чеченском языке опубликовало в своем Instagram Грозный ТВ.

«Парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы», — призвал Кадыров мужское население ЧР.

Напомним, в конце марта из-за эпидемии коронавируса в Чечне, как и во многих других субъектах РФ, были закрыты салоны красоты, рестораны и развлекательные заведения.

17 апреля Кадыров объявил строгий карантин в выходные дни на период борьбы с коронавирусом. Согласно правилам, по субботам и воскресеньям на улицах в Чечне могут находиться только медики, сотрудники дорожных, экстренных и коммунальных служб, а также граждане, имеющие спецпропуск.

«Я призываю, чтобы все остальные эти два находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств», — подчеркнул он.

Кадыров также предупредил, что те чиновники, которые будут нарушать карантин, лишаться своих должностей. Для перемещения по городу, похода в аптеку и магазин жители Чечни используют пропуска. Причем на семью выдается только один пропуск с определенным временем действия в разрешенные дни недели. Пользоваться им можно только в пределах своего района.

По последним данным Минздраве республики, в Чечне зафиксировано 303 случаях инфицирования коронавирусом. Умерли пять пациентов. Всего в России на сегодняшний день выявили более 52 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти четыре тыс. пациентов выздоровели, 456 заболевших скончались.