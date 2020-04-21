Москва, 21 апреля. Эстрадный певец Александр Серов рассказал о тяжелом финансовом положении звезд российского шоу-бизнеса из-за эпидемии коронавируса. По его словам, к концу лета доходы всех российских звезд сократятся до минимума.

«Я сейчас иду в страшный минус. У меня только миллион уходит на зарплату, на налоги и на все прочее. Но я свою команду не распустил: ни музыкантов, ни персонал, которых у меня восемь человек», — отметил Серов.

Он также добавил, что на территории его земельного участка в Подмосковье есть четыре дома, в которых живут его помощники и прислуга. При этом артист продолжает выплачивать им зарплату. Серов признался, что даже готов распродать за полцены свой автопарк, который состоит из автомобилей премиум-класса, передает MK.RU.

«Ничего веселого не будет. Если кризис затянется, то все артисты пострадают, особенного те, кто не первого эшелона. Но тот же самый Филли (Филипп Киркоров. — Прим. ФАН) имеет очень серьезные расходы, он содержит целую армию обслуживающего персонала», — отметил Серов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.