Первый месяц жизни в Московском зоопарке отметили двое верблюжат. ФАН-ТВ

Двух верблюжат, родившихся в марте, сегодня показал Московский зоопарк. Малыши отметили первый месяц жизни. Шторм, сын самки Альбы, и Буря, дочь Понки, отдыхают вместе с мамами — в столице из-за введенных мер по предотвращению коронавируса все зоопарки закрыты для посетителей.

Как рассказали сотрудники, в конце сентября прошлого года две беременные самки верблюда прибыли в Московский зоопарк. Ветеринары строго контролировали состояние малышей на каждом этапе, оказывая при необходимости помощь.

У Альбы это первые роды, поэтому сотрудники выкармливали ее новорожденного сына около недели, затем самка приняла малыша и начала кормить самостоятельно.