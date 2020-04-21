Писатели выступили за участие в параде Победы врачей, боровшихся с коронавирусом 

Москва, 21 апреля. В Союзе писателей России выступили за участие в параде Победы на Красной площади врачей, отличившихся в борьбе с распространением коронавируса в РФ. Как сообщил Федеральному агентству новостей председатель СПР Николай Федоров, писатели опубликовали соответствующее обращение на имя Верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина. Кроме того, обращение адресовано министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

По мнению председателя Союза писателей России, современные медики в борьбе с коронавирусом проявили «лучшие качества своих предшественников — врачей и медсестер Великой Отечественной войны».

«Вместе с врачами ради нас, россиян, работают министерство обороны, Росгвардия, система МВД, транспортная инфраструктура, облеченные властью государственные служащие. Но впереди, на острие — именно врачи. И писатели России, вся страна мысленно с ними», — заявил Николай Иванов.

По его мнению, в параде могли бы принять участие как врачи из московских клиник, так и медработники из регионов.

«Надеемся, благодаря очередному испытанию все мы осознаем, сколь ответственен труд врачей, а государство позаботится об их достойном материальном обеспечении», — резюмировал собеседник ФАН.

Всего в России проведено свыше двух миллионов тестов на коронавирус. Общее число выявленных зараженных достигло 52 763 человек. Выздоровело 3873 больных, 456 — умерло. Сотни зараженных коронавирусом — врачи, исполнявшие свой служебный долг.