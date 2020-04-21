ПНС Ливии ведет обстрел мирных граждан с авиабазы «Митига»

Триполи, 21 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии открыли огонь из артиллерийских орудий с территории авиабазы «Митига». Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Отметим, что неподалеку от авиабазы «Митига» находится одноименная неофициальная ливийская тюрьма, где боевики группировки RADA, подконтрольной главе ПНС Файезу Сарраджу, почти на протяжении года незаконно удерживают российских граждан и мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море в надежде достичь Европы.

Напомним, двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана без предъявления обвинений в мае 2019 года задержали боевики ПНС Ливии и с тех пор насильно удерживают их в неофициальной ливийской тюрьме, печально известной пытками заключенных и бесчеловечными условиями содержания. На протяжении пяти месяцев к россиянам не пускали адвоката, а посольство Ливии в Москве, представленное функционерами триполитанского правительства, проигнорировало визиты российских дипломатов и акции протеста неравнодушных к судьбе соотечественников россиян.