Дэвид Линч рассказал, как изменится мир после пандемии

Вашингтон, 21 апреля. Американский режиссер Дэвид Линч считает, что после пандемии коронавируса мир изменится к лучшему. Об этом он рассказал в интервью изданию Hollywood Reporter.

Режиссер считает, что пандемия коронавируса продлится долго, и она изменит людей.

«Я считаю, что, с другой стороны, все будет более духовным, добрым, дружелюбным, все будут лучше заботиться друг о друге… Получится, на самом деле, прекрасный мир», — рассказал Линч.

Линч отметил, что не выходит из дома и продолжает работать. По словам режиссера, до конца пандемии едва ли получится выпустить новый проект. Тем не менее Линч посоветовал людям, обеспокоенным карантином, обращаться к своему внутреннему миру и медитировать.

Кроме того, Линч опроверг слухи о съемках продолжения культового сериала «Твин Пикс».

«Все эти слухи действительно ходят, но я могу сказать, что в этом отношении ничего не происходит», — рассказал режиссер.

Ранее в комментарии THR Линч признался, что совершенно не интересуется съемками у романа Френка Герберта «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в комментарии Федеральному агентству новостей выразил надежду, что Вильневу удастся передать дух и атмосферу романа.