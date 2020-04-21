Боевики ПНС произвели артобстрел позиций ЛНА с южных окраин Триполи

Триполи, 21 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреляли позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара с территории парка Ан-Наср в районе Абу Салим. Сегодня террористы, оккупировавшие Триполи, уже несколько раз нарушили режим прекращения боевых действий, атаковав военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) на нескольких направлениях. Об этом сообщил один из пользователей соцсети Facebook.

Солдатам ливийской армии ежедневно приходится отражать атаки сирийских наемников Турции и ПНС, входящих в различные террористические группировки марионеточного режима Файеза Сарраджа, а также боевиков бандформирований, контролирующих столицу североафриканского государства. Протурецкие джихадисты, прибывшие в Ливию при помощи Анкары, регулярно устраивают провокации, пытаясь сорвать гуманитарное перемирие.

Напомним, турецкие власти по-прежнему продолжают оказывать военную поддержку ПНС, которая заключается в контрабанде оружия, боеприпасов и техники в обход эмбарго ООН. Также Анкара осуществляет переброску террористов-наемников из сирийского Идлиба морским и воздушным транспортом. Помимо джихадистов из Сирии в Триполи находятся и турецкие интервенты, преимущественно военные специалисты, занимающиеся подготовкой боевиков и управлением БПЛА.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что Совбез ООН просто обязан принять меры по пресечению дальнейшей турецкой агрессии в Ливии. Он подчеркнул, что письмо председателя Палаты представителей Ливии Агилы Салеха генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу о преступлениях турецких солдат против ливийского народа покажет, насколько эффективна данная международная организация.