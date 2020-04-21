SOHR заявила, что знает имена 28 боевиков ИГИЛ, воюющих за ПНС

Триполи, 21 апреля. В Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявили, что Турция отправляет воевать в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) боевиков ИГИЛ1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ). Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

В заявлении телеканалу Al-Arabia руководитель Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абд ар-Рахман отметил, что Турция отправляет в Ливию не только бойцов из протурецких группировок, входящих в ССА, но и боевиков из ячеек ИГИЛ в Сирии. По словам ар-Рахмана, SOHR располагает именами 28 террористов «Исламского государства»1, которые вступили в ряды ССА и в настоящее время сражаются в Триполи за интересы Файеза Сарраджа, представляющего ПНС Ливии.

«Число «призывников» составляет около 7 400 — они должны были сражаться только в Триполи, и если их заставят, то и на всех фронтах против Ливийской национальной армии под покровительством салафитов и Правительства национального согласия», — утверждает глава Сирийской обсерватории по правам человека.

Ранее в SOHR заявляли о разногласиях между полевыми командирами ПНС и сирийскими боевиками, которых Турция перебросила в Ливию для участия в ливийском кризисе на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Причиной недопонимания между сторонами стало уменьшение денежного довольствия для боевиков, а также невыполненные обещания — наемников убеждали в том, что их вернут на территорию Сирии спустя три месяца, однако этого так и не произошло.

Турция претерпела существенный спад экономики из-за пандемии коронавируса, в связи с чем уменьшились доходы от сферы туризма, а также трат на переброску боевиков и вооружения для ПНС Ливии. Теперь Анкара требует от простых ливийцев заплатить из собственных карманов за спонсирование геноцида.

1 Организация запрещена на территории РФ.