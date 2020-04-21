ВОЗ назвала происхождение нового вида коронавируса

Москва, 21 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что новый тип коронавируса имеет животное происхождение и не был создан в лаборатории. С таким заявлением выступила официальный представитель организации Фадела Шаиб.

Она прокомментировала по просьбе журналистов сообщение, что вирус мог быть создан в лаборатории.

«ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса — животное», — сказала Шаиб, подчеркнув, что об этом свидетельствуют все имеющиеся данные о вирусе.

Представитель ВОЗ не исключила, что экологический резервуар SARS-CoV-2 находится в летучих мышах, но определить «посредника» пока не удалось. Ученым, по ее словам, еще предстоит выяснить, как инфекция попала к человеку, указал Infox.ru.

Всемирная организация здравоохранения приветствует усилия всех государств, направленные на выяснение происхождения вируса, пишет «ФедералПресс». По ее словам Шаиб, сейчас несколько групп ученых занимаются этим вопросом.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты ВОЗ установили возбудителя — новый тип коронавируса.

Ранее ученые из Китая, США и Канады сообщили, что новым типом коронавируса могут заразиться практически все млекопитающие. Биологи считают, что инфекция могла перейти от летучих мышей к другим видам животных, а затем уже попасть к человеку.