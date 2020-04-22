Публицисты рассказали, во что трансформировался культ Ленина в наше время

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата. Во что трансформировался культ товарища Ильича в наше время — разбиралось Федеральное агентство новостей.

За прошедшие 30 лет отношение к исторической фигуре Владимира Ильича Ленина менялось не раз. В последнее десятилетие Советского Союза при официальном почти обожествлении этой фигуры, в народе (тем более среди молодежи) особого почтения к ней не было. Во второй половине 80-х советские граждане уже вовсю рассказывали анекдоты о «вожде пролетарской революции».

Писатель Владимир Солоухин в 1989 году опубликовал обличающую книгу «Читая Ленина», которую начинал писать еще подпольно. В ней Солоухин просто цитировал вождя, который не стеснялся в выражениях, вроде «грабь награбленное», и удивлялся, как русские люди могли избрать своим кумиром такого деятеля. Апофеозом девальвации ленинского величия в народном сознании стала, пожалуй, известная песня группы «Гражданская оборона» перестроечной поры, со словами: «А наш дедушка Ленин совсем усох, он разложился на плесень и на липовый мед».

Тем не менее, в отличие от Украины и некоторых других постсоветских республик, где снос памятников Ленину стал делом первоочередной государственной важности, в России до сих пор почти в каждом городе, во многих поселках есть и свой памятник «Ильичу», и улица его имени.

Если «Ленинское наследие» кое где и исчезает, то по естественным причинам. Постаментов остается все меньше лишь потому, что на местах нет ни лишних средств, ни главное — желания восстанавливать разрушающиеся монументы. Согласно данным сайта Leninstatues, в России на сегодня из семи тысяч существовавших в СССР памятников осталось шесть тысяч.

Однако Ленин, хотим мы этого или нет, остается фигурой, влияющей на наше общество. Для кого-то (в первую очередь для людей правоконсервативных взглядов) он остается одной из самых зловещих фигур в российской истории, для других — символом величия, какого Россия не достигала никогда прежде до советской эпохи.

Не стоит стесняться Ленина и завешивать Мавзолей

Да, Ленин сегодня — фигура, по-прежнему раскалывающая российское общество. Но в целом все же можно отметить медленную тенденцию к осознанию масштабности этой личности уже на новом уровне, стремление взглянуть на огромные преобразования, с ней связанные, уже с некоторого расстояния. А среди молодых появилась мода на Советский Союз и все с ним связанное.

«Я думаю, что страна, у которой есть Байкал, Уральский хребет, которая выходит к трем океанам, никогда не поступится таким достоянием. Вот так и Ленин — наше огромное историческое достояние», — сказал Федеральному агентству новостей известный прозаик, публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

По его мнению, в том числе через это имя мы вписаны в мировую историю.

«Ленин —это колоссальный русский ресурс, который выделяет нас среди других государств и народов. Государство, которое он создал, не имело аналогов по тем задачам, которое оно перед собой ставило. И это государство прошло через чудовищные испытания, в том числе и через испытания 1991 года. Поскольку развалился Советский Союз, но сохранилась Российская Федерация», — считает Проханов.

Сегодняшняя российская жизнь, к чему ни прикоснись, «дышит» Лениным, уверен писатель.

«Космические ракеты, многие передовые отрасли науки, одна из лучших мировых армий — в основе этого Ленин. Вирусология, которую мы сейчас спешно развиваем — это тоже ленинское наследие», — отметил писатель.

По мнению Проханова, Ленин актуален не просто как историческая личность, а как «мост между эпохами».

«Такой титан мог появиться только на переломе двух эпох, когда одна эпоха в начале XX века кончалась, а другая начиналась. И между двумя этими эпохами вольтова дуга революции. И Ленин тоже был этой вольтовой дугой. А еще он был мостом, по которому человечество перешло из одной эпохи в другую», — считает писатель.

По его словам, период «антиленинизма» в России и мире заканчивается, поскольку существующая модель человеческого общества, построенная на потребительских отношениях, оказалась несамостоятельной, нежизнеспособной и человечество от нее постепенно отказывается.

«Все страны отказываются в разной степени и разной мере. И Россия благодаря Путину много лет назад отказалась от свирепого антиленинизма. В период очередной смены эпох, трансформации идей Ленин чрезвычайно важен и актуален», — заявил Проханов.

Не стоит стесняться Ленина, завешивая Мавзолей во время парадов «куском материи», считает собеседник ФАН.

Что касается нынешнего главы государства, то Владимир Путин в одном из своих высказываний назвал создателя СССР не государственным деятелем, а революционером, и покритиковал за выбранный способ государственного устройства.

По словам Владимира Путина, Ленин предложил создать «фактически даже не федерацию, а конфедерацию», где этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. «Строго централизованное государство» было фактически превращено в конфедерацию, при этом «территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов», отметил Путин и уточнил, что это до сих пор создает «болевые точки».

Высказался президент и на тему долгого спора о выносе тела Ленина из Мавзолея.

«Не нужно трогать», — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.

По его мнению, мавзолей Ленина и его тело являются важной памятью для многих людей, а потому «нужно просто идти вперед».

Писатель Александр Проханов в разговоре с ФАН вспомнил посещение всемирной выставки Экспо в Шанхае в 2010 году.

«Главным экспонатом был как бы перевернутый мавзолей, который разрастался в небо. Он опирался на самый маленький квадрат, самую маленькую призму. А дальше он разрастался вверх. Как огромное древо, желающее заполонить все небо. Вот это символ ленинизма», — сказал Проханов.

Поэтому, по его мнению, «вся эта возня вокруг выноса тела Ленина из Мавзолея» выглядит мелко.

«Перед человечеством стоят огромные задачи. Китай сумел этот ленинизм направить в небеса, и потому возглавил человечество. И чем раньше Россия отбросит ложный стыд в отношении ленинского наследия, тем будет лучше для нас», — заключил собеседник ФАН.

Ленин как инновационный мыслитель

Известный ученый и публицист Сергей Кара-Мурза не считает Владимира Ильича русофобом, вопреки распространенному мнению.

«Ленин входил в мировую элиту социал-демократов и добился «права русских на самоопределение», а в Коминтерне поднял проблему «несоизмеримости России и Запада», и русофобия на полвека утихла», — рассказал ученый в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

У вождя революции была особая тревога за сохранение и развитие России как цивилизации, считает писатель.

«Он так представил западный империализм, что периферия начала борьбу против колониальной системы. Ленин смог после революционной катастрофы собрать народы и земли в СССР», — уверен Сергей Кара-Мурза.

Кроме того, Ленин был очень нестандартным «инновационным» мыслителем.

«Не вступая в спор с марксизмом, он преобразовал это учение. Синтез общинного крестьянства с рабочими — ересь для марксизма. При этом новизна его идей была понятна массе трудящихся, но с трудом понималась интеллигенцией», — резюмировал собеседник ФАН.

При неоспоримом масштабе личности Владимира Ленина многие поступки характеризуют его как человека, способного ради идеи пойти против своего народа и государства. Самый яркий пример — статья будущего вождя 26 июля 1915 года в нелегальной газете «Социал-демократ», печатавшаяся в Швейцарии «О поражении своего правительства в империалистской войне». В ней он, в частности, писал, что «революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами («поражением») правительств, а с другой стороны — невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым поражению».

Надо отметить, что данную позицию Ленина не поддержал практически никто из его единомышленников. Против нее выступил даже ярый сторонник мировой революции Лев Троцкий.

Люди, рожденные в советскую эпоху, возможно, до сих пор помнят биографию вождя пролетариата наизусть, но мы напомним более молодым читателям ФАН, что Владимир Ильич Ульянов (Ленин) стал основателем первого в мире социалистического государства. Его старший брат Александр в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя. Считается, что именно это событие подтолкнуло Владимира пойти по пути революционера.

В 1895 году Владимир Ульянов за границей создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». С 1901 года он стал использовать псевдоним «Ленин» и с тех пор был известен единомышленникам под этим именем. С апреля 1917 года Ленин становится одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания и установления власти Советов. Он непосредственно руководил вооруженным восстанием 7 ноября 1917 года в Петрограде и стал председателем Совета Народных Комиссаров советского правительства.

Ленин оставил нам СССР, красный террор, политику военного коммунизма, пять собраний сочинений и сорок сборников с трудами по политике и философии, НЭП, цикл анекдотов и бесконечные споры о масштабе своей личности. В 2016 году в опросе ВЦИОМ 63% россиян ответили, что Ленин вызывает у них скорее симпатию, чем неприязнь.