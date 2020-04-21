Бабкина общается жестами и страдает от депрессии после отключения от аппарата ИВЛ

Москва, 21 апреля. Состояние Надежды Бабкиной улучшилось, но она по-прежнему находится в отделении кардиореанимации одной из клиник Москвы. Вот уже три недели ее лечат от двусторонней пневмонии, и пока речь о выписке не идет.

Несмотря на это, медики считают, что отключение 70-летней певицы от ИВЛ — уже большая победа. Пока сознание артистки заторможенное, и это неудивительно, ведь при госпитализации врачам пришлось вводить ее в состояние медикаментозной комы.

«Общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, — сообщили изданию «СтарХит» сотрудники медучреждения.

По словам источников портала, пораженные легкие Бабкиной начинают восстанавливаться, ситуация медленно улучшается, ведь ее «сняли с трубы» (имеется ввиду аппарат искусственной вентиляции легких). Сейчас она получает противовирусную и антибактериальную терапию. Дышит Бабкина сама, но через трубку, вставленную в шею, питаться может пока только через зонд. Как отмечает KP.RU, опасения врачей вызывает тахиаритмия у артистки, поэтому повышенное внимание они уделяют и показателям ее сердца. Все указания врачей Бабкина выполняет, но сама пока может общаться только жестами.

Ранее НСН сообщала о первых словах Бабкиной после выхода из комы. В первую очередь певица попросила поесть, а именно жареную картошку с грибами и квашеную капусту. Когда артистке сказали, что она находилась в коматозном состоянии целую неделю, она была настолько поражена, что смогла сказать только слово «Охренеть!».