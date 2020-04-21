Конте призвал Евросоюз не повторять ошибки кризиса 2008 года

Москва, 21 апреля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что в случае повторения ошибок 2008 года странам Евросоюза грозит серьезный ущерб.

Во время выступления с информационным сообщением в Сенате национального парламента. призвал не допускать в нынешней ситуации с коронавирусом просчетов, которые были допущены во время финансового кризиса 2008 года.

«ЕС и еврозона не могут себе позволить повторять ошибки, допущенные в финансовый кризис 2008 года, когда не получилось дать общий ответ», — сказал Джузеппе Конте.

По его словам, «провал в деле нахождения адекватного и мужественного ответа нанес бы огромный ущерб самому европейскому проекту». Джузеппе Конте указал на необходимость принятия решений на предстоящем саммите ЕС по выходу из сложившейся чрезвычайно ситуации. Форум не будет решающим, но на нем должны быть определены ясные ориентиры для преодоления шока, вызванного в Европе пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, резюмировал премьер-министр Италии.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, стремительно распространяется по всему миру. Страны, в которых зафиксированы случаи заболевания, принимают превентивные меры для предотвращения распространения инфекции.