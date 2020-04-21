Генетики выяснили, от кого произошли современные европейцы

Москва, 21 апреля. Генетический анализ палеоантропологических находок из Центральной Европы свидетельствует о том, что в конце неолита в Европу мигрировало большое количество людей из Причерноморско-Прикаспийской степи. Об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

По данным издания, в конце неолита в Центральной Европе начала резко возрастать численность населения. При этом археологи находят следы поселений степных народов от Франции до Центральной России.

Ученые из Германии, Франции, Швейцарии и Австралии провели секвенирование 96 древних геномов, которые были найдены в Швейцарии, Германии и Франции. Результаты исследования свидетельствуют о том, что первые генетические представители новой европейской культуры существовали уже к 2800 году до нашей эры.

«При этом мы обнаружили несколько женщин без каких-либо признаков степного происхождения даже через тысячу лет после того, как представители степных народов обосновались в регионе», — рассказывает Ани Фуртвенглер из Института археологических наук Тюбингенского университета.

Результаты исследования дают основание предполагать, что в регионе существовало патрилокальное общество, в котором мужчины вели оседлый образ жизни, а женщины являлись представительницами других племен, не имеющих степного происхождения.