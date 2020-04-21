Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал петербуржцев не нарушать самоизоляцию. ФАН-ТВ

Народный избранник уверен, что петербуржцы — это особые люди, которые не будут нарушать введенные правительством меры по борьбе с коронавирусом.

Депутат Государственной думы, член Общественной палаты России Сергей Вострецов призвал петербуржцев потерпеть немного и посидеть дома, ведь пик заболеваемости коронавирусом наша страна пока не прошла.

Народный избранник дал комментарий Федеральному агентству новостей сразу после завершения заседания правительства Санкт-Петербурга с губернатором Александром Бегловым, которое состоялось сегодня в Смольном.