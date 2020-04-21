Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал петербуржцев не нарушать самоизоляцию. ФАН-ТВ

Народный избранник уверен, что петербуржцы — это особые люди, которые не будут нарушать введенные правительством меры по борьбе с коронавирусом.
Депутат Государственной думы, член Общественной палаты России Сергей Вострецов призвал петербуржцев потерпеть немного и посидеть дома, ведь пик заболеваемости коронавирусом наша страна пока не прошла.
Народный избранник дал комментарий Федеральному агентству новостей сразу после завершения заседания правительства Санкт-Петербурга с губернатором Александром Бегловым, которое состоялось сегодня в Смольном.
«Правительством города, губернатором, всеми федеральными органами делается максимальное для того, чтобы поскорее закончить режим карантина, потому что наступает весна, теплые дни, люди уже устали. <…> Нам нужно, конечно, соблюдать сегодня эти карантинные меры, не приведи господь, нам вводить ЧС, выставлять блокпосты, как это уже сделала Москва. <…> Питерцы — особые люди, у нас особый дух, я уверен, что мы коронавирус переживем. Просто надо собраться в кулак, и я призываю всех петербуржцев и всех граждан Ленинградской области посидеть немножко дома. Прошу вас, оставайтесь дома, и вместе мы очень быстро преодолеем этот кризис», — сказал Вострецов.