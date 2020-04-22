Сирия, 22 апреля. Сирийские комплексы ПВО перехватили несколько выпущенных Израилем ракет в Хомсе. Террористы снова препятствовали проведению совместного патрулирования Турции и РФ в Идлибе. В Алеппо и Хасаке произошли междоусобные стычки протурецких боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории на границе Сирии и Ирака с целью выявления «спящих ячеек» ИГИЛ1; обнаружили тайники боевиков в Даръа и Эс-Сувейде; приступили к расследованию убийства двух сирийских военных в Даръа.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух членов SDF**** в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре; подозревается в подрыве автомобиля курдских боевиков у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в кантоне Африн в Алеппо и в Рас аль-Айне в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: препятствовала совместному патрулированию Турции и РФ в Идлибе.

ВС Турции: перебросили подкрепления на север Хасаки.

ВВС Израиля: попытались нанести удары по району города Пальмира на востоке Хомса.

Российская военная полиция: провели совместное с ВС Турции патрулирование в Хасаке.

Международная коалиция: по неподтвержденным данным, уничтожила «спящую ячейку» ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В первой половине дня поступали данные о стычках, вспыхнувших между протурецкими боевиками. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), в противостояние вступили радикалы бандгрупп «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Дивизия Султан Мурад», действующих в составе «Сирийской национальной армии». Никаких сведений о возможных причинах и последствиях столкновений все еще не поступало.

Стало известно о проведении гуманитарной акции в Алеппо. Сотрудники армянской гуманитарной миссии, направленной в САР в 2019 году, обеспечили продовольствием пожилых людей и воспитанников детского дома, которые сейчас проживают в доме для престарелых. Об этом сообщили в ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Провинция Хомс

В ночь с понедельника на вторник ВВС Израиля попытались нанести удары по территории провинции Хомс. Несколько ракет, выпущенных в направлении города Пальмира, находящегося на востоке региона, были перехвачены сирийскими системами ПВО, передавало агентство новостей SANA News. Более подробная информация о случившемся не была опубликована. Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать произошедшее.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне в провинции возобновились вылеты ВВС международной коалиции в главе с США. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), под ударом оказался город Аль-Хаваидж. Утверждалось, что в результате операции была уничтожена группа террористов «Исламского государства», скрывавшаяся в одном из зданий.

Тем не менее во второй половине дня в зоне контроля проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла очередная вылазка джихадистов. Так, связанные с ИГИЛ медиапорталы заявляли об уничтожении двух курдских боевиков поблизости от города Дибан. Кроме того, вечером поступила информация о подрыве автомобиля SDF в районе месторождения Аль-Омар, в результате которого погибли два члена формирования.

Сирийская арабская армия (САА) и ополченческие отряды Национальных сил обороны****** (NDF) тем временем продолжили обследовать местность вдоль границы с Ираком. Об этом сообщал Twitter-канал (SteeleSyAA), не уточняя подробностей о ходе операции.

Провинция Даръа

В Даръа в течение дня произошли сразу несколько вылазок неизвестных боевиков. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), три человека были убиты в административном центре и его окрестностях, еще одного застрелили в населенном пункте Нава. В совершении нападений подозреваются террористы радикальных бандгрупп, которые ушли в подполье, потерпев поражение в столкновениях с Сирийской арабской армией (САА) летом 2018 года.

С целью расследования участившихся вылазок, в том числе убийства двух полковников Сирийской арабской армии (САА), о котором сообщалось несколько дней назад, в провинцию были направлены дополнительные подразделения. Они будут осуществлять работу в районе города Аль-Херак, где были обнаружены тела сирийских военнослужащих.

Стало известно о выявлении схронов террористов в Даръа и Эс-Сувейде. По данным информагентства SANA News, в них содержалось большое количество вооружения американского производства, а также средства связи, дрон и камеры наблюдения.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз сорвали проведение совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе. Объединенные силы российской военной полиции и ВС Турции, выдвинувшись из Серакиба, достигли города Ан-Найраб, где столкнулись с сопротивлением террористов. Отмечалось, что в качестве прикрытия боевики задействовали мирное население. Таким образом, общая протяженность маршрута патрулирования составила всего семь километров.

Во второй половине дня на линии соприкосновения боевиков и правительственных подразделений возобновились взаимные обстрелы. Их инициаторами выступили боевики связанных с ХТШ бандгрупп.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено разрушение террористами одной из древнейших в мире церквей, находившейся в Идлибе. По данным, Twitter-канала (Asylumseeker111), радикалы уничтожили храм Святого Симеона Столпника 473 года постройки.

Провинция Хама

Один из мирных жителей погиб, подорвавшись на мине на окраине города Мурек севернее Хамы. Информагентство SANA News передавало, что СВУ сработало в тот момент, когда сириец занимался обработкой сельскохозяйственных угодий. Отмечалось, что мина была заложена здесь террористами перед тем, как они отступили из населенного пункта. Как известно, Мурек полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в августе прошлого года.

Провинция Хасака

В северо-восточной части Хасаки прошло совместное патрулирование военной полиции РФ и ВС Турции. Обследование местности состоялось в районе деревни Дейр-Гусн. Никаких подробностей о ходе мониторинга опубликовано не было.

В контролируемых союзниками Турции районах Хасаки возобновились междоусобные столкновения. Стычки произошли между членами формирований «Фиркат аль-Мутасим» и «Ахрар аш-Шаркыя», которые не могли достичь соглашения о распределении имущества и средств, изъятых у мирных жителей. В результате вооруженного противостояния в городе Рас аль-Айн были убиты два боевика «Фиркат аль-Мутасим». Столкновения прекратились лишь после прибытия в населенный пункт подкрепления ВС Турции.

Поступала информация о переброске на север региона новой группы членов союзных Турции бандформирований. По данным SOHR, на территорию провинции въехали порядка 40 грузовиков с боевиками.

Стало известно, что в курдском лагере «Ариша», не получив необходимой медицинской помощи, скончался один из беженцев. Об этом сообщал информационный портал Al Nour.

1 Организация запрещена на территории РФ.