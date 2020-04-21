Москвич рассказал, что спасло его жизнь при коронавирусе

Москва, 21 апреля. Переболевший коронавирусной инфекцией москвич Александр Кутузов выразил уверенность, что выжил благодаря переливанию крови.

Мужчина сообщил, что его доставили в реанимацию НИИ Склифосовского в критическом состоянии. Ему не помогали ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Врачи назначили жителю Москвы переливание донорской плазмы.

По его словам, первоначально от отказался от переливания крови, поскольку боялся подцепить другую инфекцию.

«Стыдно сейчас вспоминать даже, но от первого переливания я отказался. Был какой-то глупый страх подцепить ВИЧ или гепатит. Но врачи объявили, что это невозможно, что кровь проверяют. Я согласился и после первой же процедуры проснулся совсем другим человеком», — сказал Кутузов в беседе с Kp.ru.

По словам пациента, после переливания крови у него ушла температура и ему стало легче дышать.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, вернулся домой и планирует стать донором плазмы. Кутузов также призвал россиян отнестись к эпидемии серьезно и оставаться дома.

Пандемия коронавируса охватила почти всю планету. В России по состоянию на 21 апреля свыше 52 тысяч человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Почти 4 тысячи человек смогли победить болезнь, 456 человек скончались.