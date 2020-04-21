Заказанный ИГИЛ фейк Короткова рассыпался из-за грубых несостыковок

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков, замешанный в связях с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, опубликовал новый материал в защиту террористов. Статья о «пытках» игиловца неизвестными лицами оказалась очередным фейком, пишет портал pravda.ru. Причастность ЧВК «Вагнера» была и остается недоказанной.

Журналист уже привлек внимание Следственного комитета РФ из-за возможного сотрудничества с ИГИЛ1. В новом материале Коротков пишет, что спустя несколько месяцев после первого провального расследования, он получил новые видеодоказательства. Опубликованные им видеозаписи отличаются от предыдущих лучшим качеством, что вызывает логичный вопрос: откуда они получены и почему журналист так долго их искал, ведь, по его словам, у него множество источников в ЧВК.

Ответ оказался банальным: видео является подделкой, которую сделали либо сообщники Короткова из ИГИЛ, либо иностранные кураторы журналиста. Прежде всего, вызывает подозрение тот факт, что Коротков получил видео от источника, который лично наблюдал уничтожение боевика, но при этом журналист не знает имен и позывных тех, кто запечатлен на видео.

По словам Короткова, он не знает, на какой территории снято видео, которое легло в основу его расследования. Журналист попытался определить локацию по фото. Коротков обратил внимание на упавшую бочку, которая якобы фигурирует в материале Федерального агентства новостей о заводах Хайян и Аш-Шаер.

Для того, чтобы придать своему домыслу авторитетности, Коротков обратился к создателю Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву. Тот также заявил, что упавшая бочка указывает на заводы из материала ФАН. Однако оба «эксперта» не заметили, что на фото в материале Короткова бочка лежит рядом с грунтовой дорогой. На кадрах корреспондентов ФАН отчетливо видно, что бочка лежит рядом с асфальтированной дорогой с приметной желтой разметкой. Вызывает удивление, как Коротков и Левиев не заметили такую грубую несостыковку. Очевидно, что журналист намеренно вводит читателей в заблуждение.

Главный редактор сайта PolitRussia Руслан Осташко считает, что «доказательства» Короткова поддельные, а сам материал является фейком. В том, что «Новая газета» публикует фейки, нет ничего необычного.

«Я, как журналист, сомневаюсь: фотографии и видео похожи на подделку. Кроме того, в расследовании, кроме фотографий и видео, доказательств, как таковых, нет — ни имен, ни позывных, ничего. Коллеги из «Новой», хотя, они скорее, калеки, опять публикуют ничем не подтвержденную информацию», — отметил Осташко.

Главред PolitRussia напомнил, что Короткова уже уличали в сотрудничестве с ИГИЛ – журналист предоставлял террористам данные российских добровольцев в СМИ, вплоть до адресов. Кроме того, Короткова ловили на коррупции и «крышевании» наркоторговцев еще в годы службы в МВД.

Ранее «Новая газета» опубликовала фейк о российских добровольцах в Сирии. В материале появилось фото, на котором группа мужчин позирует на фоне подвешенного за ноги человека без головы. Однако выяснилось, что фото смонтировано.

Профессиональный видеомонтажер Евгений Клиньев оценил качество подделки. Эксперт отметил ряд серьезных несостыковок в видео.

«На видео они обстреливают мужчину из автомата по ногам, бьют кувалдой, а после он ими еще и шевелит. Бред какой-то. Плюс нет раны от взрыва взрывателя. Только мелкий ожог и вроде как прожженные штаны. Тоже очень странно. Ну и главное: он после каждого удара этими ногами, по которым прошлась кувалда, двигает. А в первом видео даже на них опирается. Я все понимаю, это может быть болевой шок. Но раздробленными ногами по идее так не шевелят. И если присмотреться, то как и в простеньких фильмах, кувалдой бьют почти не ударяя. Я считаю, что это все же художественная съемка. Красивая, но не правдоподобная», — рассказал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.