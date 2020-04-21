Курс евро поднялся выше 84 рублей

Москва, 21 апреля. Рубль продолжил падение относительно основных резервных валют в условиях обрушения рынка нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов на мировых биржах.

На Московской бирже в расчете на завтрашний день доллар вырос на 1,78 рубля и достиг отметки в 77,33 рубля. Евро поднялся на 2,1 рубля до уровня 84,09 рубля. Во вторник, 21 апреля, евро достигал максимума в 84,18 рубля.

Нефть вечером 21 апреля дешевеет на 25% и стоит 19,21 доллара за баррель марки Brent.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не придавать «апокалиптическую окраску» падению фьючерсов черного золота. По его словам, обрушение носит спекулятивный характер, при этом Россия имеет необходимые резервы, чтобы пережить кризисный момент, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник, 20 апреля, американская нефть сорта WTI впервые в истории США рухнула до отрицательных значений. Причиной падения стали переполненные из-за пандемии коронавируса нефтехранилища.