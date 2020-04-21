Депутат Госдумы объяснил, почему «Битва экстрасенсов» до сих пор не запрещена

Санкт-Петербург, 21 апреля. Телепередачи, фактически рекламирующие экстрасенсов и целителей, пока не запрещены в России, но государственное регулирование в этой сфере следует усилить. Таким мнением поделился депутат Госдумы VII созыва Николай Земцов в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Это издержки нашего государственного устройства, которое не вполне изжило в себе социальное устройство, доставшееся нам от Советского Союза, но окончательно не стало капиталистическим и циничным. Теперь нам нужно возвращаться на путь социального государства, которое должно регулировать эти отрасли», — отметил он.

По словам парламентария, шоу «Битва экстрасенсов» по формальным признакам не попадает под закон о рекламе, хотя фактически рекламирует «народных целителей».

«Что говорили нам владельцы телеканалов? «Вы нас не финансируете, у нас не будет денег, если мы будем отказывать. Да, мы берем деньги за рекламу, но мы на нее существуем». В действительности они так или иначе существуют за государственный счет. Практически все каналы так или иначе живут за государственный счет, просто эти средства поступают из разных рук. Давно пора прекратить играть в эти игры и в конечном счете сделать область государственного телевидения, от которого мы отошли в 1990-е годы», — подчеркнул Земцов.

Он также поддержал идею включения магических услуг в статью УК РФ «Мошенничество». Таким образом, предложения услуг гадалок, целителей и экстрасенсов могут оказаться вне закона.