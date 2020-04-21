Лена Миро жестко осудила устроившего «кибератаку» на Деппа Харламова

Москва, 21 апреля. Популярный блогер Лена Миро жестко осудила юмориста Гарика Харламова, призвавшего поклонников «поприветствовать» голливудского актера Джонни Деппа в социальной сети Instagram.

Миро обрушилась с критикой на Харламова, который, по ее мнению, ведет себя «как дебил». Блогер отметила, что до последнего думала, что у резидента Comedy Club просто такой сценический образ, но сейчас поняла, что в жизни юморист такой же.

«Но нет, ошиблась, это — не образ, он натуральный дебил, и шутки у него для дебилов», — заявила Миро в своем Telegram-аккаунте.

Звезда «Пиратов Карибского моря» на минувшей неделе завел страницу в популярной социальной сети, сделать это его заставила вынужденная скука на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Гарик Харламов предложил свои поклонникам поприветствовать 56-летнего актера, «как мы умеем». После этого интернет-пользователи стали массово оставлять в комментариях постов Деппа записи с текстом ««#мыотхарламова».

Отметим, что супруг популярной актрисы Кристины Асмус не в первый раз разыгрывает зарубежных звезд. Жертвами его «кибератак» становились Вин Дизель, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.