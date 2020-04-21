Дочь Гузеевой шокировала подписчиков признанием о любви к «горячему» учителю

Москва, 21 апреля. Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в очередной раз поразила подписчиков. На этот раз предметом бурного обсуждения стали не переодевания и танцы 20-летней Ольги Бухаровой, а ее нежные чувства к учителю.

Откровенное признание она сделала, отвечая на вопросы пользователей в Instagram. По словам девушки, объект своих воздыханий она встретила в Великобритании в 2015 году.

«Он был чертовски горяч», — игриво добавила она.

При этом Ольга отметила, что никогда не была на свидании, а с одним из своих бывших молодых людей до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Помимо сердечных дел, Бухарова рассказала о том, что ей случалось воровать. Именно таким образом, по ее словам, она добыла половину своей косметики.

Эпатаж и шокирующие заявления не раз провоцировали волну хейта в адрес дочки Гузеевой. И если сама Ольга относится к нему равнодушно, то ее мать очень переживает, всех недоброжелателей блокирует и не скупится на резкие слова в их адрес, отмечают «Дни.ру».