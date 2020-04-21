Британские ученые объяснили отличие коронавируса от сезонной аллергии

Москва, 21 апреля. Пневмония COVID-19 имеет ряд симптомов, которые также проявляются у страдающих сезонной аллергией. Разницу между заболеваниями объяснил профессор из Великобритании Мартин Маршалл.

Основными признаками аллергии являются заложенность носа, насморк, слезотечение, чихание, а иногда и кашель. Смена погоды и времени суток может усиливать или ослаблять симптомы.

Так, днем и вечером на улице больше пыльцы, соответственно аллергики будут себя чувствовать значительно хуже. Влажность же, наоборот, может ослабить симптомы.

Коронавирус проявляется, в первую очередь, повышенной температурой тела и непрекращающимся кашлем, при этом данные признаки никак не зависят от внешних условий. При появлении этих симптомов следует сохранять самоизоляцию и вызвать врача.

Ранее ясновидящая Дарья Миронова назвала точную дату, когда эпидемия пневмонии нового типа будет остановлена в России. По ее словам, после 25 мая распространение коронавируса прекратится в России, а в мире ситуация изменится к 15 июня, передает Sputnik.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу и США.