Песков рассказал, как Путин «одной кнопкой» звонит министрам

Москва, 21 апреля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, как устроен формат «звонков с одной кнопки» у президента Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, если человек находится за письменным столом, то он просто сразу снимает трубку в приоритетном порядке. Однако, как отметил Песков, он может быть и в соседнем кабинете или в информационном центре, откуда ведется телеконференция.

«Ситуации разные бывают», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Евгений Дитрих не сразу взяли трубку, когда президент России звонил им. Главу Минфина пришлось ждать почти 20 секунд.