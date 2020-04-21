Песков объяснил устройства формата «звонков с одной кнопки» министрам от Путина

Москва, 21 апреля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков объяснил, как устроен формат «звонков с одной кнопки» у президента Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, если человек находится за письменным столом, то он просто сразу снимает трубку. Однако, как отметил Песков, он может быть и в соседнем кабинете или в информационном центре, откуда ведется телеконференция.

«Если человек сидит за письменным столом, он сразу снимает трубку в приоритетном порядке. <…> Ситуации разные бывают», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, Путин во время видеосвязи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко прервался для того, чтобы сделать звонок министру транспорта Евгению Дитриху, однако тот ответил лишь спустя 19 секунд. Позже президент связался с главой Калининградской области Антоном Алихановым и решил позвонить министру финансов Антону Силуанову, тот не сразу ответил на вызов.

Пресс-секретарь главы российского государства ранее заметил, что Владимир Путин всю следующую неделю будет проводить встречи и совещания в своем большинстве в режиме телеконференции. По словам Пескова, на следующей неделе будет принято решение о продлении режима самоизоляции или его завершении.