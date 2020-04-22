Историк Шубин рассказал, как Ленин не дал России стать колонией

Владимир Ленин стал первым контрреволюционером по отношению к идеалам октября 1917 года, но его это ничуть не смущало. Он готов был признать независимость народов, входивших в Российскую империю. В итоге именно благодаря его политике удалось на 70 лет снять многие национальные противоречия и создать Советский Союз, превосходивший Царскую Россию своей мощью.

Сегодня наследие Ленина надо изучать скорее для того, чтобы избежать сделанных им ошибок, но некоторые его идеи могут войти в новый цивилизационный проект, который поможет человечеству развиваться в будущем. Об этом и много другом в интервью, посвященном 150-летию «вождя пролетарской революции», рассказал Федеральному агентству новостей известный историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин.

— Александр Владленович, можно ли сказать, что за ошибки Ленина в национальной политике мы расплачиваемся и сегодня?

— Ленина часто обвиняют в том, что он создал такое государственное устройство, которое в итоге привело к распаду СССР. При этом Ленин, как считают его критики, любил удовлетворять амбиции других народов бывшей Российской империи за счет русского народа. В той же его статье «О национальной гордости великороссов» он прославлял русский народ за его революционные традиции.

— Странное прославление, когда русских обвиняют в грабеже и склонности к насилию по отношению к другим народам…

— Подобные обвинения можно выдвинуть в отношении любого народа, создававшего крупные государства. Ленин в данной статье выступил как диалектик. Он перечислил, что ему нравится в русском народе, с одной стороны, и что не нравится, с другой. Я считаю, что как раз модель, которая была заложена в основе СССР, удачно заморозила многие национальные противоречия, которые существовали в Российской империи.

Любая дестабилизация в стране в начале XX века приводила к обострению национального вопроса. Известно об армяно-тюркских столкновениях во время Революции 1905 года без участия Ленина. Страна тогда проходила период модернизации. И, как практически в любом обществе на данном этапе развития, развернулось «нациестроительство» и усилилась межнациональная напряженность. Как раз ленинская национальная политика на время сумела ослабить эти противоречия.

— Были на тот момент в Российской империи силы, кроме большевиков, которые могли спасти страну от развала?

— Начнем с того, что к моменту прихода большевиков к власти Россия еще не распалась, так что речь идет не только о спасении от развала, но и об ответственности большевиков за развал. В период Великой российской революции 1917-1922 годов было множество политических сил, которые стремились взять и удержать власть. Еще в начале 1917 года большевики были гораздо слабее либералов, меньшевиков и эсеров. Национальные движения, влияние которых росло в «национальных окраинах», выступали за федеративное устройство будущей России. В октябре 1917 года этот вариант был еще вполне реалистичным. Центральная Рада Украины, например, тогда выступала не за отделение от России, а за широкую автономию. Решающим фактором сохранения страны могло стать проведение Учредительного собрания.

— Которое большевики в итоге и сорвали…

— Совершенно верно. Но Ленину на тот момент неважно было сохранится ли единство Российской империи. Он считал первоочередной задачей установление и укрепление власти коммунистов. Ленин надеялся, что большевики проведут такие преобразования, которые притянут к Москве не только народы бывшей Российской империи, но и многие другие. И тогда уже, по мысли Ленина, неважно стало бы, где пройдет граница России, поскольку многие страны станут координировать свою политику с единым центром управления из Москвы.

— То есть Ленин был политический идеалист?

— Судя по тому, что ему удалось победить в революции и гражданской войне, он был достаточно реалистичен. В национальном вопросе он был скорее релятивистом. То есть можно повернуть так, а можно — этак. Лишь бы утвердить власть коммунистов. И основания предположить, что эта власть возникнет и в других государствах, у него были. Тогда и в Венгрии, и в Баварии возникли советские республики, в которых большое влияние имели коммунисты.

Ленин был настроен на долгую борьбу. Можно вспомнить его знаменитую речь в январе 1917 года, где он сказал, что решающие битвы мировой революции произойдут не скоро, и «мы, старики» до них не доживем. Ленина упрекают, что он не предвидел российской революции, которая была уже «на носу», но он говорил в данном случае о мировой революции. Как показала история XX века, коммунизм распространил влияние на половину мира только через десятилетия.

У Ленина было много ошибок, разумеется, и принципиальных. Например, большевики были, как сейчас бы сказали, неэффективными менеджерами. Захватив власть в октябре 1917 года и отвергнув коалицию с эсерами и меньшевиками, Ленин рассчитывал заменить рабочими демократическую интеллигенцию. А когда большая часть интеллигенции начала саботировать действия большевиков, и пришлось привлекать к работе людей не очень хорошо образованных, усилился развал в самых разных сферах.

Правда, есть сомнения, что в такой обстановке кто-то вообще мог действовать эффективнее, настолько сложной она была. В некоторых случаях и рабочие справлялись, но лучше было бы делать это вместе со специалистами, не терять время на преодоление их «саботажа», спровоцированного Октябрьским переворотом.

Социально-политический курс Ленина вообще был довольно изменчив: он раздавал землю, но отбирал урожай; то давал огромные полномочия Советам осенью 1917 года, то забирал их весной 1918-го. Можно даже сказать, что этим Ленин сам начал контрреволюцию. Вместо того чтобы дать Советам выстроить нормальное управление страной, он начал проводить тотальную централизацию власти. Это как нервный хирург, который оперировал в одном месте, потом решил, что ничего не получается, бросил и начал оперировать в другом месте.

Но для него в этом противоречия не было, это были развороты не назад, а скорее движение к цели «галсами». Однако это было очень болезненно для страны и во многом способствовало разжиганию гражданской войны. На мой взгляд, были возможности для более взвешенной политики.

— В чем же причина победы большевиков: в их популизме в обещаниях земли и фабрик народу, которые они не выполнили?

— Победа Ленина в Гражданской войне во многом обусловлена провалами его противников. Эсеры, меньшевики и прочие политические силы отличались нерешительностью в проведении собственной программы. Притом, что в Советах рабочих и солдатских депутатов, и, тем более, крестьянских депутатов, до осени 1917 года у них было преобладающее влияние. Они просто не решались настаивать на осуществлении собственных программ. Хотя Ленин впоследствии немало из них брал, например, согласился с тем, что необходимо разделить помещичьи земли между крестьянами, хотя и был сторонником государственных хозяйств.

Не только большевики, но социалисты других направлений понимали необходимость усиления регулирования экономики, поскольку капитализм в России на тот момент просто «сломался». Старые механизмы управления страной не годились. Так что Советы, государственные заготовки и карточки были ответом на вызов кризиса.

Ленин был склонен к крайней решительности, к тому, чтобы «пережимать палку», и в результате «наломал дров». Но его модель «военного коммунизма» не только губила экономику и обрекала людей на полуголодное и голодное существование, но и помогла сконцентрировать ресурсы в руках Советского государства, что было важно для победы в гражданской войне.

Мы уже упоминали и про национальный вопрос, в котором большевики проявляли гибкость. А вот белые движения выступали за единую и неделимую Россию, что сразу отталкивало от них национальные движения. Ленин и его сторонники допускали возможность выхода из советского государства любой национальной территории. Но при условии, чтобы такое решение приняли именно советские органы власти. Руководство Советской России вынуждено было согласиться под давлением Германии на независимость ряда государств на территории бывшей империи. Но как только расстановка сил изменилась, большевики сделали все, чтобы вернуть большую часть Российской империи под свой контроль. Я даже думаю, если бы поход на Варшаву в 1920 году был бы для Красной Армии более удачным, то и Польша могла бы в Советский Союз попасть.

— В итоге Ленин не добился того, чего обещал — коммунизм в России, а тем более во всем мире, не был построен.

— Да, путь Ленина как вариант пути Маркса не вел к коммунизму. Но победа коммунистов имела другое важное последствие — централизация власти в итоге помогла завершить процесс индустриальной модернизации страны. Пусть и варварскими средствами, но зато получилось довольно быстро.

Ленин разработал основные направления такой модернизации, а Сталин уже реализовывал их, скорректировав по-своему. В обстановке острой империалистической борьбы первой половины ХХ века форсированная модернизация имела большое значение — страна периферийного капитализма легко могла стать полуколонией или даже колонией более развитых стран. Но когда модернизация осуществилась, СССР стал преимущественно городским обществом, ленинский проект в том виде, в каком он был реализован, исчерпал себя. Это произошло примерно к середине 70-х годов прошлого века, как в СССР, так и в мировом масштабе завершились те самые битвы, о которых мечтал Ленин, и коммунисты, контролируя полмира, не смогли взять цитадели капитализма. Надо было искать новые идейные ориентиры.

— Если тот проект, который выстроил Ленин, исчерпал себя, то значение ленинского наследия для нас сегодня близко к нулю?

— Во-первых, еще не все народы Земли модернизированы. И для них марксистские, ленинские подходы и даже сталинские подходы могут стать актуальными. Кроме того, на мой взгляд, мы живем в эпоху острого кризиса капитализма. А капитализм — это другой путь модернизации, и он тоже исчерпан. И либеральный проект исчерпан, мы должны искать какой-то выход из этого положения. А его можно найти на основе синтеза посткапиталистических теорий, и марксизм — одна из них. Ленин, как практик, остался в истории, к марксистской теории он кое-что добавил, но не так много. Марксизм, наряду с постиндустриальными теориями, народничеством, сохраняет свое значение для будущего. Для нашей страны важен марксистко-ленинский язык, который стал у нас важной частью политической культуры. Так что и новые мысли можно излагать с использованием ленинских слов, лишь бы было доходчивее.