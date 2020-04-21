Светличная обвинила сотрудника ток-шоу «Пусть говорят» в краже

Москва, 21 апреля. Советская актриса Светлана Светличная заявила, что сотрудник федерального телеканала украл у нее 600 тысяч рублей.

По словам актрисы, к ней домой якобы прибыла съемочная группа ток-шоу «Пусть говорят» для записи интервью. После окончания съемок актриса предложила журналистам шампанского. По словам актрисы, редактор «по имени Евгений» задержался в комнате, где она хранила свои сбережения.

«Оператор попросил меня пройти в другую комнату. А редактор остался в другой комнате. Он через пять минут пришел к нам с бутылкой шампанского», — пояснила Светличная.

Позднее актриса обнаружила пропажу крупной суммы денежных средств. Светличная отметила, что не планирует обращаться с заявлением в полицию, поскольку такие разбирательства требуют «определенных сил».

«У меня нет здоровья, чтобы иметь дело с полицией. Я пыталась позвонить на канал и все рассказать, но мне никто не ответил», — добавила Светличная.

Ранее в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» Светличная заявила, что родственники пытаются «избавиться от нее», чтобы завладеть ее недвижимостью в Москве. По словам актрисы, внучка «специально оставила ртуть» в ее квартире. На данную мысль Светличную натолкнули ее помощники, которые как утверждает актриса, спасли ее от опасного воздействия ртути.

Однако зрители ток-шоу не поверили в историю артистки. По мнению телезрителей, помощники актрисы намеренно выдумали историю с ртутью, чтобы рассорить Светличную с родственниками.