Биологи уверены, что коронавирус может заразить почти всех млекопитающих

Москва, 21 апреля. Новый тип коронавируса — SARS-CoV-2 — способен проникать в клетки почти всех видов млекопитающих, кроме мышей и крыс, считает группа ученых из Китая, США и Канады. Предварительные результаты исследователей опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые изучали, как новый вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который используется для проникновения в клетки легких.

«Опыты показали, что все версии этого белка, за исключением тех, которые встречаются у мышей и крыс, могут соединяться с SARS-CoV-2. Поэтому можно говорить о том, что вирус может заражать все эти виды млекопитающих», — указали биологи.

У гена, который управляет производством ACE2, есть несколько разных вариаций в геномах млекопитающих, указал телеканал «360». В каждой их них трехмерная структура белка, которая меняется. Согласно первым опытам на животных, эти вариации не дают проникать в клетки собак, свиней и мышей, но при этом могут заражать кошек, хорьков и обезьян. Ученые отметили, что лучше всего вирус проникал в клетки людей, панголинов, кошек и кроликов.

Эксперты считают, что до того, как приспособится к жизни в организме человека, инфекция могла перейти от летучих мышей к другим видам животных, а затем уже попасть к человеку, отметил «АиФ».

В середине марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 2,5 млн человека, более 660 тыс. человек победили болезнь, свыше 160 тыс. человек погибли.