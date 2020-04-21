Конституция не даст Западу умалить подвиги советских солдат

Из-за распространения коронавируса президент РФ Владимир Путин заявил о переносе празднования Дня Победы в России. В этом году 9 Мая каждая семья отметит в близком кругу родных и вспомнит подвиги героев Великой Отечественной войны (ВОВ) не выходя из дома. На фоне приближающейся значимой даты активизировались и попытки Запада исказить прошлое России, в связи с чем снова возросла актуальность принятия конституционной поправки о недопустимости фальсификации исторических событий.

«Дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы», — с такими словами обратился президент к нации 16 апреля.

По словам Путина, запланированные мероприятия, в числе которых марш Бессмертного полка, обязательно будут проведены после выхода России из режима самоизоляции. Однако уже сегодня, в преддверии празднования Великой Победы, страны Запада всеми силами пытаются умалить подвиги советских солдат и распространяют недостоверную информацию об участии России во Второй мировой войне.

Так, на днях по решению муниципальных властей одного из районов Праги был снят с пьедестала памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Безусловно, такие действия чешских властей демонстрируют пренебрежительное отношение к историческому прошлому России и наносят сильный удар по нашим ветеранам, которые с честью и доблестью защищали свою страну в годы войны.

Как считает историк и писатель Николай Стариков, снос памятника маршалу Коневу в Чехии и других монументов воинам-освободителям в Европе — это лишь следствие той фальсификации истории, которая продолжается не первое десятилетие.

«История — не столько рассказ о прошлом, сколько создание определенного образа страны, народа или какой-либо идеи. Поэтому, рассказывая о прошлом, вы формируете будущее. В этом основной принцип фальсификации истории. Некоторые факты подаются под другим соусом, о чем-то не рассказывается. Фальсифицируются документы, и таким образом меняется отношение к целым народам или к историческим периодам», — сказал Стариков в интервью «ФедералПресс».

Примером вольности в трактовке событий XX века также стала ранее принятая в Польше резолюция о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Конечно, Россия не может диктовать суверенным западным государствам, как интерпретировать историю, однако наша страна может защитить себя от лжи с помощью обновленной конституции.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — именно такая поправка может появиться в основном законе в случае ее одобрения россиянами.

Пожалуй, такую поправку можно назвать одной из самых необходимых и актуальных. Провозглашение недопустимости фальсификации истории пресечет попытки Запада интерпретировать важнейшие события прошлого в свою пользу и сохранит память о защитниках Отечества на века вперед.

В своем обращении к нации по поводу пандемии президент заявил о необходимости перенести сроки общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Исполнить свой гражданский долг станет возможным после полной победы России над коронавирусом, символом которой станет объявление новой даты голосования.