В Москве ужесточили режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве ужесточили меры самоизоляции В Москве появилось еще одно ограничение, связанное с эпидемией коронавируса. С завтрашнего дня жители столицы с любыми симптомами ОРВИ, даже без подтверждения непосредственно COVID-19 обязаны соблюдать домашнюю самоизоляцию, как больные коронавирусом. Таково распоряжение мэра города Сергея Собянина. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Те, кто проживает с заболевшими, могут выходить в магазин, выносить мусор и пользоваться транспортом, но только для поездок в медучреждения. Напомним, накануне ограничения в Москве были продлены до первого мая. Принятых мер на данном этапе Сергей Собянин считает достаточным, о чем он говорил во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным. Ужесточения происходили в столице постепенно с марта. Сейчас закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех остальных — не выходить из дома без веской причины. С 15 апреля в Москве действует пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

В Петербурге могут ввести пропускной режим Такой же пропускной режим может появиться в Петербурге, если ситуация ухудшится. Вероятность ужесточения ограничений допустил губернатор Александр Беглов, хоть и назвал это самым жестким вариантом. «Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями, если же этого не будет, тогда у нас будут сложности», — заявил губернатор. Глава Северной столицы подчеркнул, что «власти знают, что делать» и когда применять те или иные схемы. Отметим, что прирост заболевших в Петербурге сохраняется на относительно невысоком уровне, хотя за прошедшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения. Итого число инфицированных с момента начала эпидемии составляет 1 973 человека, 11 из них стали жертвами коронавируса.