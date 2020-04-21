В Москве ужесточили режим самоизоляции. События дня. ФАН-ТВ

В Москве ужесточили меры самоизоляции
В Москве появилось еще одно ограничение, связанное с эпидемией коронавируса. С завтрашнего дня жители столицы с любыми симптомами ОРВИ, даже без подтверждения непосредственно COVID-19 обязаны соблюдать домашнюю самоизоляцию, как больные коронавирусом. Таково распоряжение мэра города Сергея Собянина. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Те, кто проживает с заболевшими, могут выходить в магазин, выносить мусор и пользоваться транспортом, но только для поездок в медучреждения. Напомним, накануне ограничения в Москве были продлены до первого мая. Принятых мер на данном этапе Сергей Собянин считает достаточным, о чем он говорил во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным. Ужесточения происходили в столице постепенно с марта. Сейчас закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех остальных — не выходить из дома без веской причины. С 15 апреля в Москве действует пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.
В Петербурге могут ввести пропускной режим
Такой же пропускной режим может появиться в Петербурге, если ситуация ухудшится. Вероятность ужесточения ограничений допустил губернатор Александр Беглов, хоть и назвал это самым жестким вариантом.
«Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями, если же этого не будет, тогда у нас будут сложности», — заявил губернатор.
Глава Северной столицы подчеркнул, что «власти знают, что делать» и когда применять те или иные схемы. Отметим, что прирост заболевших в Петербурге сохраняется на относительно невысоком уровне, хотя за прошедшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения. Итого число инфицированных с момента начала эпидемии составляет 1 973 человека, 11 из них стали жертвами коронавируса.
Даты пика эпидемии рассчитали в Сбербанке
Пик коронавируса в России придется на первую половину мая — такой прогноз сегодня сделал, как это ни странно, глава Сбербанка Герман Греф. По оценкам специалистов кредитного учреждения, произойдет это примерно с 5 по 10 мая. Данный прогноз составлен исключительно на цифрах, в банке сделали математическую модель, опираясь на статистику во всем мире и учитывая принятые российскими властями меры, а также реакции населения. В общении с журналистами Греф сегодня также заявил, что никаких ограничений по выдаче средств с вкладов населения не предвидится. По словам главы банка, сегодня у государства «нет никакого резона» повторять ошибку 1991 года с заморозкой денег граждан. Что же касается кризиса, вызванного пандемией, ранее глава Сбербанка уже сообщал, что в учреждении смоделировали три возможных сценария для российской экономики. И даже при реализации самого драматичного из них, катастрофических последствий не будет.