Экстрасенсы и гадалки рассказали, что будет с миром после эпидемии коронавируса

Коронавирус уже долгое время является темой номер один в мире. При этом в качестве причин его появления выдвигаются самые различные теории. Многие предсказатели указывают на роль мистики в распространении охватившей всю Землю коронавирусной инфекции. Прогнозы будущего мира после эпидемии были озвучены специалистами на онлайн-эфире под названием «Маги, экстрасенсы и астрологи против коронавируса». В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказали, когда человечество победит COVID-19. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Кто создал коронавирус?

Ведущие мероприятия, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и Артемий Галицын, представили гостя эфира — экстрасенса Дарью Миронову. Как они напомнили, ранее ясновидящая заявляла, что вирус был изготовлен в секретных лабораториях США и эпидемия пройдет в конце мая.

«Я убеждена, что коронавирус сделан по заказу президента США Дональда Трампа из-за его тщеславия и амбиций. Он захотел проверить его на китайской глубинке, чтобы обрушить экономику страны. Это политический подтекст и это новое биологическое оружие, созданное искусственно», — поделилась своей точкой зрения экстрасенс.

К тому же Миронова убеждена, что созданием вируса «Трамп ударил сам себя» в силу огромного количества жертв на территории США.

«Это его неопытность, недостаточное образование и его документы поддельные. А основное вскроется после его правления», — предсказала собеседница.

Миронова подчеркнула, что такое видение текущей ситуации в мире связано с ее «внутренним, эзотерическим и аналитическим восприятием». Предсказательница считает, что ущерб для РФ от коронавируса не будет таким серьезным, как в Италии, Франции и Испании. Ясновидящая отметила, что Италия и Испания сильно пострадали от COVID-19, потому что это был «побочный эффект распространения инфекции, которая не контролируется».

В России количество смертей от коронавирусной инфекции в размере 450 человек — это серьезные проблемы в стране, но если эти цифры сравнить со статистикой числа умерших от гриппа или сердечно-сосудистых заболеваний, то это все-таки умеренная статистика, говорит она. Кроме того, экстрасенс считает правильным решение ввести в России режим самоизоляции.

«Я его поддерживаю. В рамках всего мира РФ держится на стабильном уровне благодаря правильной организации работы медперсонала и властей», — сказала она.

Заработать на предсказании

В ходе беседы с ясновидящей Дарьей Мироновой ведущие поинтересовались у нее, предсказывала ли она эпидемию.

«Да, но я сейчас не воспроизведу, полгода назад уже мы говорили об этом, но надо искать конкретику», — ответила Миронова.

Однако она заметила, что многие люди находятся «в погоне за хайпом», когда говорят о пророчествах знаменитых предсказателей Ванги или Нострадамуса.

«Любое предсказание можно копировать и сделать из этого идею, зарабатывая на этом. У Нострадамуса много жутких предсказаний, но никто не может их расшифровать, так же как никто не может понять, что видела Ванга. Как угодно можно переворачивать их предсказания, ведь их рядом нет. Хотя отчасти они оба были в чем-то правдивы», — пояснила она.

В текущих условиях Миронова не исключила, что больные коронавирусом, вместо получения медицинской помощи у врачей, могут пойти к каким-либо целителям, являющимся мошенниками.

«Нужно сдерживать выпады депрессивных состояний, тогда не будет выпадов. Если вы заболели реально, и вам ставят коронавирус, надо лечить у врачей официальной медицины. Нужно быть адекватным. Нужно принимать максимальные меры для поддержания психического здоровья и не нагнетать атмосферу», — посоветовала экстрасенс.

Как выбрать экстрасенса

Дарья Миронова рассказала, что эзотерика — это одно из направлений психологии и некий синтез этой науки. Все люди, работающие в этой сфере, должны иметь ООО или ИП, а также официальный документ, подтверждающий деятельность, как, к примеру, психотерапевта.

«Напрямую такие услуги не признаны. Но принимать людей может только специалист, обладающий медицинскими или психотерапевтическими знаниями. Все эзотерики должны обладать образованием. Однако врачом я не могу себя назвать», — сказала ясновидящая.

При этом она предупредила, что на рынке подобных услуг достаточно много шарлатанов. Миронова дала советы, как правильно выбрать экстрасенса.

«Нужно ориентироваться по тем вещам, которые для человека важны. Такого анализа, который может определить, есть ли способности, не существует. Нужно ориентироваться на адекватность того, с кем общаетесь», — добавила гость онлайн-эфира.

Что говорят карты

К беседе с ведущими подключилась таролог и ведунья Саона. Она рассказала, что карты не могли предсказать болезнь людям.

«Карты показывали, что будут переживания», — сказала Саона.

По словам таролога, пандемия увеличила спрос на ее услуги.

«Стало очень много людей обращаться. Это не обошло ни одного человека, у кого-то лучше в семье, у кого-то хуже, ведь это связано с переживаниями. Я объясняю, что это не конец света, что нужно набраться сил, чтобы выйти из этой ситуации. Нас ждет будущее, потому что в Иерусалиме зажегся огонь и всех ждет дальнейшая жизнь», — предсказала Саона.

Ведунья считает, такие вирусы, как нынешний, преследуют человечество и будут делать это в будущем.

«Сейчас мы тяжело переносим грипп. Но у нас сейчас есть хорошая медицина, а какой-то вирус будет излечен, и этому нужно время», — подчеркнула таролог.

В настоящее время люди перестали ценить природу, животных, себя. По мнению Саоны, на самоизоляции люди подумали, что они сделали неправильно, и посмотрели по-другому на окружающий мир. Также ведунья считает, что людям не следует пользоваться услугами экстрасенсов для лечения коронавируса.

«Лечиться нужно в больнице. Человек, который может направить и поддержать заболевшего — это другое дело. Мы тоже отличаемся, и среди нас есть ведуны, экстрасенсы, тарологи. Я всегда своих людей направляю к врачам, если вижу, что он в состоянии болезни. Я не лечу болезни и не знаю тех людей, которые обладают этим», — добавила она.

Природа наказывает нас

Татьяна Московская (Ионина), которая является ведьмой и экстрасенсом, убеждена, что эпидемия коронавируса закончится в начале июня, если человечество пересмотрит свое отношение к жизни.

«Природа наказывает нас за такие дела. Человек стал считать себя центром вселенной, а природа не может терпеть такое и решила провести чистку. Все люди стали черствые, некоторые их них не помогают родителям, не хотят выходить замуж и иметь детей, а также не защищают стариков. Люди возомнили себя богами, а депутаты не хотят заботиться о народе. Природе надоел этот беспредел», — уверена ведьма.

По словам гадалки, хотя бы 30% людей должны поменять свое сознание, а потом остальные последуют этому же примеру. В любом случае, как утверждает Ионова, подобные вспышки были необходимы для «чистки человечества». Она напомнила, что в средневековье ведьм сжигали на костре, а сейчас общество ушло недалеко. По ее слова, люди такие же «дикари».

«В некоторых странах ведьм запрещают. Мировое правительство не защищает народ, набивает карманы, вот нам и послали коронавирус», — добавила гадалка.

Что будет с миром после коронавируса. Мнение астролога

Российский практикующий астролог Иван Горский рассказал о своем прогнозе по решению вопроса с коронавирусом на ближайший период.

«В течение года вопрос будет решаться в мировом масштабе. В менее развитых странах процесс [распространения инфекции] будет продолжаться. Что касается РФ, то к лету вопрос в пиковом значении будет решен, а дальше очаги будут на периферии — в сельской местности», — выразил мнение Горский.

Так или иначе астрология дает специфическую альтернативную аналитику по происходящим в мире событиям, говорит специалист.

«Есть базовые научные исследования, но астрология многие века работает по своей системе. Взаимодействия планет и звезд дают возможность сделать выводы», — пояснил он.

Удар по колдунам

Своей точкой зрения о работе экстрасенсов во время эпидемии коронавируса поделился депутат Государственной думы Николай Земцов. Как он объяснил, необходимо нанести «удар по колдунам».

«Народ верит в астрологию как в средство решения всех своих проблем. Мы периодически занимаемся атаками на это сообщество, но этого не достаточно. Когда начинаются времена, которые дают массовые всплески неуверенности в завтрашнем дне, то возникают экстрасенсы, которые хотят конвертировать эту неуверенность в звонкую монету», — заявил парламентарий.

Ведущий Артемий Галицын напомнил, что на российском телеканале также существует довольно популярное шоу под названием «Битва экстрасенсов». Земцов полагает, что существование таких программ является «издержками нашего непонятного государственного устройства».

«Теперь нужно возвращаться на путь, чтобы государство регулировало эти области. Пора перестать играть в такие игры и сделать государственное телевидение. Эта передача скрывается под формальным предлогом того, что она закон не нарушает. Но с точки зрения существующего устройства это реклама народных целителей», — сказал он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превышает 2 миллиона человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила вспышке заболевания новым коронавирусом статус пандемии.