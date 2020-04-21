Астролог Володина предупредила россиян о тяжелых временах в июне

Москва, 21 апреля. Известный астролог и соведущая популярной программы Первого канала «Давай поженимся!» Василиса Володина предупредила россиян о кризисных моментах в этом году.

Она предрекла еще более тяжелые события в 2020 году, нежели коронавирусная инфекция и ее последствия. По словам астролога, большое количество затмений нарушает привычный ход событий в мире. По словам Володиной, за текущий год произойдет шесть затмений, к настоящему моменту было только два из них.

Телеведущая добавила, что июнь и начало июля будут сложными и облегчения ситуации не произойдет. По ее словам, апрель будет более спокойным по сравнению со второй половиной июня.

Практикующий астролог Иван Горский в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» считает, что пик коронавируса в России пройдет до начала лета, во всем мире пандемия будет бушевать до конца года. Также он призвал не относиться к астрологическим прогнозам как к истине в последней инстанции, особенно если они идут вразрез со здравым смыслом.

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, эпидемия COVID-19 завершится в России в мае этого года, однако мир в 2021 году ждет еще одна эпидемия.