Москва, 21 апреля. Тяжелое течение коронавирусной инфекции может привести к поражению сердечной мышцы. Об этом заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

«У пациентов с тяжелым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода», — пояснил Бойцов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 170 тысяч человек.

В России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек скончались. Более 3,8 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.