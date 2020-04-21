Запашный рассказал об опасности для животных из-за коронавируса

Москва, 21 апреля. Известный дрессировщик, глава Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что пандемия коронавируса ударила не только по людям, но и по животным.

Из-за вызванного пандемией кризиса и тотального режима самоизоляции многие цирковые организации оказались в сложном финансовом положении. А если не будет денег на корм, то животные со временем начнут умирать. Некоторые частные цирки уже начали обращаться к населению за помощью.

«Животные начнут умирать. Я прекрасно осознаю, что порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать. Так было во все времена. Яркий пример — Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду», — рассказал Запашный порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, из-за режима самоизоляции многим животным приходится ввести малоподвижный образ жизни, что тоже негативно сказывается на их здоровье.

Дрессировщик добавил, что в тяжелой ситуации оказались не только российские циркачи, но и их западные коллеги. Так, например, знаменитый цирк «Дю Солей» сократил свой штат на 90%.

Ранее сообщалось, что зоопарк «Лимпопо» обратился к россиянам с просьбой помочь прокормить животных. А до этого с аналогичной просьбой выступил цирк шапито в Златоусте.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.