Хоккеист из команду Лукашенко заразился коронавирусом

Минск, 21 апреля. Игрок из любительской хоккейной команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко заразился коронавирусом. Об этом во вторник заявила официальный представитель Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», — отметила она.

Эйсмонт добавила, что Мелешко заболел примерно через неделю после окончания любительского чемпионата Белоруссии по хоккею. Президентская команда в это время была в отпуске и не контактировала с заболевшим игроком, сообщает Пятый канал.

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать мировую пандемию коронавируса. Он считает, что опасность инфекции сильно преувеличена, а массовая паника может нанести гораздо больший ущерб, чем сама зараза. В связи с этим в Белоруссии не был введен режим самоизоляции, как в других странах. Люди по-прежнему ходят на работу и гуляют, а предприятия продолжают свою деятельность. Лукашенко ранее говорил, что коронавирус не страшнее обычного гриппа и советовал лечить его «баней, водкой и трактором».

Отметим, что в Белоруссии тем временем зарегистрировано 6,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. Это официальные данные министерства здравоохранения республики. Каждые сутки количество зараженных в стране увеличивается на 1,5 тыс. человек.