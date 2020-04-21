Малькевич назвал блокировку Facebook призывов к митингам мощнейшей цензурой

Москва, 21 апреля. Решение Facebook удалять посты с призывами к митингам против карантинных мер в США, является мощнейшим актом политической цензуры против американского президента Дональда Трампа и его сторонников, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, эксперт Центра ПРИСП Александр Малькевич.

«Как обычно руководство глобальной соцсети запаковывает свои истинные намерения в лживую оболочку», — уверен специалист.

Одним из обманов со стороны Facebook, по его словам, является утверждение о том, что модерирование содержания страничек отдается в руки «людей», что объясняется желанием заменить бездушную машину.

Однако действия таких модераторов в русском сегменте соцсети уже давно доказали, что этой работой через аутсорсинг занимаются русофобские структуры.

«Facebook превратился в мирового цензора и эталонного держиморду, при этом руководство соцсети не хочет это признавать в отличие от Twitter, а нам остается только публично разоблачать эти сомнительные посулы», — считает Малькевич.

Он с возмущением указал на то, что в России Facebook ведет себя совершенно недопустимо, безостановочно рекламируя мошенников, оседлавших тему коронавируса: «Продаются «пропуска», сообщается о «выплатах» населению, крутятся всевозможные мошеннические схемы».

«Причем в европейском, азиатском, американском сегменте Facebook категорически не позволяет себе ничего подобного и только в России он развязал руки мошенникам, зарабатывая на этом», — подчеркнул он.

Малькевич убежден, что в российском сегменте Facebook призывы к митингам против режима самоизоляции и карантина не будут блокироваться.

«Понятно, что Google — это другая структура, но мы уже видим на YouTube обилие конспирологических роликов, рассказывающих о том, что коронавирус – это выдумка, 5G – орудие дьявола, с помощью которого заражают людей», — заключил он.

Напомним, сегодня Facebook начал удалять сообщения о митингах в США против санитарных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил представитель соцсети Энди Стоун. По его словам, такие протесты неприемлемы, поскольку идут вразрез с рекомендациями о дистанцировании людей в период пандемии коронавируса.

Действия соцсети раскритиковали консервативные политики. Против выступил и Дональд Трамп.