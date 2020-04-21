Скончался настоятель Елоховского кафедрального собора

Москва, 21 апреля. Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин скончался в Москве. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19.

Представители патриарха не уточнили причину смерти настоятеля. Агейкину было 48 лет. Он стал настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора в 2013 году, а с 2017 года стал заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл попросил предоставить церквям отсрочки по коммунальным платежам в связи с неблагоприятной экономической ситуацией из-за эпидемии коронавируса. Кирилл сообщил, что на фоне пандемии РПЦ стала получать гораздо меньше пожертвований.