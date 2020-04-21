Эксперт Антипов нашел новые нестыковки в версии Запада о крушении MH17

Москва, 21 апреля. Очередные доказательства политизированности следствия по делу рейса MH17 приведены техническим экспертом Юрием Антиповым.

Специалист указывает на явные нестыковки в официальной версии Запада. Так, обломки лайнера были обнаружены в непосредственной близости от села Петропавловка и к северу от него. В то же время, в последний раз местоположение Boeing было зафиксировано южнее населенного пункта.

Данный факт Совместная следственная группа (ССГ) объясняет порывами ветра. При этом найденные севернее села обломки, по данным ССГ, не имеют следов возгорания, что опровергает версию о взрыве на борту.

С другой стороны, эта версия объясняет падение обломков к северу от Петропавловки. В этом случае первыми на землю должны были упасть предметы внутреннего интерьера.

«Значит, если предметы интерьера салона были вблизи эпицентра взрыва, то покинув самолет первыми, на них должны были остаться следы теплового воздействия на них», — заявил Антипов в своем Facebook.

Он считает, что если будут обнаружены данные обломки на маршруте лайнера до Петропавловки, то это даст ответ на вопрос об истинной причине крушения.

Журналист Николай Варсегов внимательно изучил место крушения лайнера. К северу от Петропавловки он нашел обгоревший воздуховод, поролоновую подушку и остатки обивки пассажирского кресла. Все эти предметы никак не могло отнести ветром на несколько километров, что подтверждает версию о срабатывании на борту взрывного устройства.