Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 21 апреля.

В апреле осталось несколько неблагоприятных для посадок огородных растений дней лунного календаря. Дачников предупредили о трех апрельских днях, неблагоприятных для посадок.

Щеголев умер на 60-м году жизни после заражения коронавирусом. О трагическом известии сообщили в Союзе кинематографистов. Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев.

Единственный способ победить эпидемию коронавируса — это начать массовую вакцинацию населения. Ученые назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса.

По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел, экс-руководителю исправительного учреждения уже предъявлены обвинения. Женщины-заключенные попали в рабство к начальнику колонии в Мордовии.

По данным аналитиков, нефтяники начали продавать топливо себе в убыток. В России резко снизилась оптовая стоимость бензина.

Депутат Госдумы попросил правительство заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ на уровне 2019 года. Депутат Госдумы Сухарев предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ.

Общее число заразившихся достигло 52 763 человека. В России зарегистрировали 5642 новых заразившихся коронавирусом за сутки.

Профессор Карабиненко заявил, что у него нет уверенности в скором завершении эпидемии коронавирусной инфекции в России. Известный врач считает, что эпидемия COVID-19 в РФ продлится до конца лета.

Он прокомментировал происшествие в Херсоне, где неизвестный мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью на порог синагоги. Погребинский раскритиковал Киев за неспособность защитить украинцев от нападений радикалов.

В результате избиения трое военных госпитализированы с обширными гематомами. Украинские военные устроили самосуд над сослуживцами за сбитый силами ДНР беспилотник ВСУ.