Москва, 21 апреля. Ученые заявили о высокой вероятности осложнений от коронавируса у курильщиков, нежели у некурящих людей. Об этом сообщил журнал MedicalXpress со ссылкой на Общество торакальной хирургии.

В ходе исследования использовались данные китайских ученых, которые проанализировали информацию о почти 80 пациентах с коронавирусом. Отмечается, что многих из курящих пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, часть из них медики не смогли спасти.

Хирург Мэтью Стелин напомнил, что коронавирус в первую очередь атакует легкие, поэтому все, что вредит и ослабляет этот орган, вызывает более сильные последствия, если человек подцепил инфекцию.

«Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией», — сказал врач.

Электронные сигареты, по словам медика, увеличивают риск осложнений, так как подавляют иммунные функции организма.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным, число инфицированных во всем мире превысило 2,5 млн человек. От инфекции скончались 172 тысячи пациентов, 661 тысяча человек излечилась.