Манукян: Как оппозиционерка Шевченко променяла больную дочь на Ходорковского

Рассмотрение по существу дела оппозиционерки Анастасии Шевченко должно начаться в ближайшее время в Ростове-на-Дону. Напомним, Шевченко является региональным координатором признанного нежелательным ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в Ростовской области, членом федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания) в Ростове-на-Дону.

Активистке предъявлено обвинение по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»), предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.

В данном случае в деле фигурирует иностранная неправительственная организация Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания), напрямую связанная с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Уголовные дела по схожим мотивам возбуждены в Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян продолжает публикацию серии материалов, цель которых — поближе познакомить широкую общественность с деятельностью в России так называемой «внесистемной оппозиции», щедро спонсируемой покровителями из-за рубежа, в том числе Михаилом Ходорковским, в сети которого попала и Анастасия Шевченко. Первую часть сериала можно прочитать здесь.

Миллион на потом. Колонка Вадима Манукяна

31 января 2019 года для внесистемной оппозиции стало одной из знаковых дат. Этот день был прекрасно использован ими для пиара. Причем пиар этот был с очень гнилым душком. Дело в том, что в этот день умерла 17-летняя Алина Шевченко, дочь оппозиционерки и «подопечной» Ходорковского Анастасии Шевченко. Алина скончалась в то время, когда ее мать находилась под домашним арестом, и по этому поводу оппозиция устроила настоящий «плач Ярославны».

Заботливая мать раз в полгода

Стоит напомнить, что Шевченко не была примерной матерью для своей больной дочери. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в разгар хайпа «внесистемщиков» на смерти Алины напоминала, что Анастасия Шевченко не была идеалом материнства и что встречи матери с больной дочерью происходили не чаще, чем раз в полгода. За эти правдивые слова Кузнецову начали буквально травить. Однако у меня была возможность убедиться в правоте слов детского омбудсмена.

Более 12 лет на счет Алины регулярно поступали выплаты в связи с ее инвалидностью. Государство деньги исправно платило. Уместно предположить, что заботливая мать тратила эти средства на дочку. Но нет. По данным из достоверного источника все эти годы деньги Алины лежали без движения, и лишь через некоторое время после ее смерти их получила Анастасия Шевченко. Более миллиона рублей, которые предназначались на 12-летнее содержание ребенка-инвалида, в итоге после смерти Алины забрала ее мать. Можете себе это представить?

Что касается карты, которую разыгрывала оппозиция, что мол «кровавый режим» убил ребенка тем, что не позволил девочке встретиться с матерью, были уж очень краплеными. Во-первых, с дочерью Анастасия попрощаться успела — следователь ее в больницу отпустил. Во-вторых, в том состоянии, в котором Алина поступила в больницу из интерната для детей с особенностями развития, у девочки не было никаких шансов выжить.

В интернате Алина пробыла с 15 июня 2006 года до 29 января 2019 года. Целый букет тяжелых заболеваний не оставил ей шанса на долгую счастливую жизнь. Бытует ошибочное мнение, что Алина родилась здоровым ребенком. Увы, это не так. Здоровье ее было изначально подорвано из-за проблем при родах.

Поэтому первые пять лет до передачи ребенка в интернат тоже были далеко не безоблачными, а значит — Шевченко просто сделала свой выбор. Карьере Анастасии на местном ТВ и в политике Алина, похоже, только мешала.

Однако самое любопытное в другом. Анастасия даже близкому политическому кругу никогда не рассказывала об Алине. Остается только гадать, стеснялась ли она ее или для внесистемного политика подобное поведение является нормой. Словом, широкая аудитория узнала о существовании Алины Шевченко только 29 января 2019 года.

Медийный вой из-за рубежа

Вой по поводу смерти Алины подняли и «Голос Америки», и «Радио Свобода» (признано иностранным агентом). В общем, как по команде были подняты все западные пропагандисты. Организация Amnesty International даже признала Анастасию Шевченко узницей совести. Сразу же была анонсирована протестная акция в ряде городов России, которая прошла 10 февраля 2019 года и получила название «Марш материнского гнева».

Поддержали эту кампанию и российские оппозиционные СМИ и, разумеется, большая часть представителей внесистемной оппозиции. Среди них были Александр Соловьев и Андрей Пивоваров. О финансовой «мотивации» этих представителей «Открытки» я расскажу в одном из следующих материалов.

Однако, надо сказать, именно тогда один из руководителей проектов «Открытой России» Тимур Валеев, вовремя почувствовавший неприятный душок от всей этой истории, быстро переметнулся от Ходорковского в штаб к Ксении Собчак. А недавно Валеев и вовсе решил стать системным политиком, приняв участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Добро пожаловать на светлую сторону силы, Тимур!

Так вот, Валеев после смерти Алины Шевченко и домашнего ареста Анастасии Шевченко обрушится с резкой критикой на Михаила Ходорковского. Тимур был вне себя от гнева, он буквально разгромил Ходорковского, припомнив олигарху, как тот отправил группу журналистов на верную гибель в Центральноафриканскую Республику. Больше всего Валеева возмутила позиция Ходорковского, что, дескать, люди сами берут на себя риски, а значит, сами несут ответственность за то, что должны либо сесть в тюрьму, либо погибнуть.

Увы, Анастасия Шевченко, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль проверили справедливость этого постулата на себе. Что касается Анастасии Шевченко, то она фактически променяла свою больную дочь на сомнительные проекты Ходорковского и на его деньги.

Продолжение следует.