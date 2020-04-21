Не верящий в коронавирус коммунист в Приморье оставил больницы без денег

Владивосток, 21 апреля. Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Владимир Гришуков повторно забраковал поправки в бюджет, направленные на борьбу с коронавирусом. Предлагаемые изменения должны были увеличить расходы на больницы, школы и дороги.

Объясняя свое нежелание голосовать за поправки к бюджету, парламентарий назвал две причины. Первая — это недостаточное финансирование. Гришуков считает, что принятый бюджет в 5–10 раз меньше необходимой для удовлетворения всех потребностей региона суммы.

Вторая причина кроется в нежелании депутата признавать факт эпидемии. Народный избранник уверен, что никакой пандемии в России нет, а то, что выдают за коронавирус — видоизмененная версия открытой еще в 60-х годах инфекции. Он призвал ориентироваться на президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не стал вводить карантин, считая, что угроза коронавируса сильно преувеличена.

«Эпидемии коронавируса нет, пандемии нет, это вранье. Нагнетают специально ситуацию. У нас 600 тыс. в год заражаются гриппом. Он, как и коронавирус, не дает смертельных случаев, а провоцирует пневмонию. От пневмонии за 10–15 лет в России умирает 30–35 тыс. человек», — поделился своими соображениями Гришуков в разговоре с «Политикой сегодня».

Всплеск смертей, вызванных коронавирусом, приморский коммунист тоже отрицает, объясняя это желанием неких людей удержаться у власти. О каких людях идет речь, и как это поможет им сохранить положение, депутат уточнять не стал.

Отметим, что в Белоруссии тем временем зарегистрировано 6,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. Это официальные данные министерства здравоохранения республики. Каждые сутки количество зараженных в стране увеличивается на 1,5 тыс. человек.