Варшава, 21 апреля. Россия сохраняет серьезное отношение к историческому прошлому и памятникам, которые связаны с важными событиями и личностями. Об этом говорится в статье пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станислава Жарына, опубликованной на портале TVP Info.

Жарын выразил опасение, что Россия может втянуть Польшу в «войну за памятники» в преддверии годовщины окончания Второй мировой войны.

«Накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Москве начался очередной этап так называемой войны за памятники, а Польша остается целью этих атак», — считает Жарын.

Власти России действительно уделяют особе внимание исторической памяти, которую всячески пытаются переписать западные страны. При этом власти европейских стран пытаются возложить на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Стоит отметить, что власти Польши являются одними из лидеров на поприще фальсификации истории. При этом Варшава пытается выставить Россию в качестве «агрессора» даже сегодня, передает «ПолитПазл».

В России всегда помнят свою историю и с уважением относятся к монументам, которые посвящены национальным героям, поэтому Варшаве следует знать, что Москва не оставит без ответа снос памятников советским воинам, которые ценой собственных жизней спасли Европу от нацизма.