Врачи признались, что поражены жестокостью коронавирусной инфекции

Москва, 21 апреля. Кардиолог Харлан Крумхольц заявил, что коронавирусная инфекция поражает «почти все в организме».

Он заявил, что жестокость инфекции поражает. По словам кардиолога, последствия этой болезни катастрофические.

«Жестокость этого заболевания поражает и потрясает», — признался Харлан Крумхольц.

Кардиолог рассказал, что медики после вскрытия обнаруживали заполненные жидкостью, лейкоцитами, а также остатками разрушенных клеток легочные альвеолы. Это результат цитокиновой бури — сильной реакции иммунной системы, во время которой происходят воспалительные процессы, а иммунные клетки атакуют здоровые ткани.

Пульмонолог Джейми Гарфилд пояснил, что «заболеваемость и смертность от этой болезни наверняка вызваны несоразмерной воспалительной реакцией на вирус».

Сотрудники Нью-Йоркского университета и Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC) пришли к выводу, что ожирение является одним из факторов развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Ученые провели исследование и выяснили, что три четверти британских пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция имели избыточный вес.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Инфекция быстро распространяется по всему мира, власти стран, где зафиксирована вспышка заболевания, делают все возможное для борьбы с ним.