В Белом доме заявили, что США не выходили из Договора по открытому небу

Москва, 21 апреля. США не выходили из соглашения по открытому небу. Об этом сообщили представитель Белого дома.

По его словам, сейчас Вашингтон рассматривает варианты дальнейших действий относительно договора.

«Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием [в соглашении] и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности», — заявили в Белом доме.

Представитель американской администрации также добавил, что США привержены усилиям в области безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал предположение, что в Вашингтоне уже готовы покинуть соглашение.

«Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу», — подчеркнул Лавров.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и призван укрепить доверие в Европе после холодной войны. Соглашение позволяет 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Действие договора началось в 2002 году, передает Sputnik.