Ведьма предложила сажать целителей в тюрьму

Санкт-Петербург, 21 апреля. Целителей, подменяющих реальное лечение болезней экстрасенсорными практиками, нужно наказывать тюрьмой. Такое мнение высказала ведьма и гадалка Татьяна Московская в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Лечат только врачи. Если человек говорит: «Не ходите к врачу с онкологией, давайте я вас полечу», не имея ни медицинского образования, ни действующего сертификата или аккредитации, такого человека нужно садить в тюрьму», — подчеркнула Московская.

Ведьма отметила, что после успешного лечения человек может обратиться к ясновидящему, чтобы узнать причину своих бед, но реального лечения такая помощь не заменит.

Собеседница ФАН также назвала коронавирус наказанием, посланным человечеству природой. Она сравнила новую пандемию с испанским гриппом и оспой и подчеркнула, что причина всегда одна — самоочищение планеты.

«Мы стали считать себя центром вселенной, и природа уже не может терпеть такое, она наказывает нас за такие дела, решила провести чистку. Мы стали плохо относиться к своим обязанностям, будь то медсестра, врач — все черствые, жесткие. Мы не помогаем родителям, не защищаем своих стариков, не хотим выходить замуж и рожать детей. Мы себя уже такими богами возомнили», — сказала Московская.

По ее словам, чтобы пандемия пошла на спад, как минимум треть человечества должна изменить сознание.