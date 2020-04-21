RT отпраздновал юбилей Ленина шуточными роликами о самоизоляции

Москва, 21 апреля. Телеканал RT опубликовал шуточные видеоролики в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Создатели ролики пофантазировали, как мог бы выглядеть юбилей Ленина в условиях самоизоляции.

В первом ролике вождь мирового пролетариата отмечает юбилей в одиночестве перед тарелкой с праздничным тортом. Авторы ролика призвали не печалиться тех, кто попал в такую же ситуацию и не может отметить день рождения из-за режима самоизоляции.

«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом все отпразднуем», — говорится в видео RT.

На втором видео опечаленный Ленин запечатлен в одиночестве в Мавзолее в праздничном колпаке.

«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — объяснили создатели видео.

Третий ролик посвящен приостановке всех работ, в том числе и по благоустройству. Четвертый ролик с Лениным на броневике напоминает, что выезжать в город следует только в случае острой необходимости.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция нового типа. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.

К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 170 тысяч человек. На территории РФ зарегистрировано более 52 тысяч случаев заражения, 456 человек умерли. Более 3,8 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.